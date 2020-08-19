歐聯｜魯迪加西亞領里昂爭入決賽　自比鞋中碎石　足令拜仁爬不過矮山 (23:13)

里昂vs.拜仁慕尼黑 周四凌晨03：00 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台直播

拜仁在費歷克麾下攻力強勁，今屆歐聯9場賽事共入39球，冠絕各隊，上場大炒巴塞隆拿更成代表作。與里昂爭奪決賽席位前，費歷克提醒道：「每場比賽都是由0：0開始，球隊必須專注，保持對巴塞時的相同強度，少於100%都不會足夠。」而缺陣一個半月的後衛班捷文柏華特，以及回復狀態的翼鋒京士利高文，有望雙雙復出。

里昂亦有望「夫添」出擊，惟在2008至10年四度在歐聯與拜仁交手未嘗勝仗，主帥魯迪加西亞更在執教生涯四鬥拜仁全敗。不過，加西亞引8強淘汰曼城的戰果，拒絕長他人志氣：「曼城在英超取得過百入球，如果我們視數據為一切，大可留在酒店看直播，拜仁自己踢就好。沒有完美的球隊，我們或被睇低一線，但亦擊敗強隊才走到今天；我們不是一座大山，但有時鞋中一粒碎石，足以令你爬不過一座小山。」

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