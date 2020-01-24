NBA季後賽｜公鹿湖人遇「黑八」 分岸一哥首戰齊敗　17年來首次 (18:09)

東岸一哥公鹿強陣應戰，8號種子奧蘭多魔術則有主將艾朗哥頓因傷收咧，雖然名義上公鹿擁「主場之利」，惟在奧蘭多迪士尼世界中立場舉行下，真正擁有半個主場的魔術反客為主，開賽初段已鞏固領先優勢，首節領先公鹿10分。後者雖有「字母哥」安迪度高安普攻入31分，但魔術有中鋒胡斯域表現神勇，攻下全場最高35分，包括5記3分球，終率軍以122：110擊敗公鹿先拔頭籌。

西岸一哥湖人在復賽失去兩大後衛朗度及巴特利，是役面對坐擁兩大星級後衛李拿特及麥高倫的波特蘭拓荒者，後場被比下去，兩人合轟55分，相反湖人兩名正選後衛丹尼格連及卡度維普爾合共僅取11分，後者更是9投0中。即使「大帝」勒邦占士貢獻23分、17個籃板及16次助攻的三雙，寫下個人季後賽最佳三雙數據，累計第22次為湖人在季後賽取三雙，更超越高比拜仁的21次，成為湖人季後賽最多三雙場數的球員，但仍無法拿下勝利。拓荒者在李拿特及安東尼末段分別攻入關鍵3分球下，終以100：93挫湖人，場數領先1：0。

兩支常規賽分岸一哥齊於首擊遇「黑八」，是自2003年以來首次，當年西岸一哥聖安東尼奧馬刺於首戰不敵鳳凰城太陽，而東岸一哥底特律活塞不敵魔術，但兩軍最終均能反勝晉級。

此外，高比拜仁生前贊助商「一剔牌」，本月23日起舉辦「曼巴周」紀念對方，將推出特別版球衣及多款球鞋致敬。湖人將於當地時間8月24日的首圈第4戰，穿上曾於2017年推出的特別版球衣出戰，高比遺孀雲妮莎在社交網分享球衣相片表達謝意。值得一提的是，該款於「黑曼巴」湖人城市版球衣，高比當年有份參與設計，香港亦會於本月28日於指定地點公開發售。

同日另外兩仗，西岸4號種子侯斯頓火箭在球星夏登攻入37分下，以123：100大勝有基斯保羅倒戈的5號種子奧克拉荷馬雷霆，火箭另一星將韋斯特布克因早前在常規賽受傷，是役避戰無緣倒戈，料他將在本周內復出。東岸方面，5號種子邁阿密熱火以113：101挫4號種子印第安那溜馬，後者球星奧拉迪普開賽初段左眼受傷退下火線，賽後證無大礙，進入每日觀察。至於日前因足踝扭傷退下火線的波士頓塞爾特人球星希禾特，證實養傷4周，肯定緣盡首圈鬥費城76人的餘下賽事。

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