歐聯｜天使兩傳一射領PSG首闖決賽 尼馬交換球衣違防疫措施恐罰停 (11:40)

PSG今仗有基利安麥巴比和迪馬利亞復任正選，開賽13分賽，迪馬利亞開出左路罰球，馬昆奴斯哥利亞頂入。萊比錫門將古拉施斯於42分鐘傳球失誤，被里安度柏利迪斯截得皮球，再由尼馬助攻，迪馬利亞射成2：0。

易邊後11分鐘，迪馬利亞乘敵衛洛迪梅基尼近底線滑倒，搶到皮球後控定傳中，祖安巴尼特前柱頂入。PSG大勝3：0，經歷110場歐聯賽事後，終於首度進軍決賽，是歐聯歷來花最多場賽事才打入決賽的球隊。PSG亦是2004年後首支打入決賽的法甲球隊，至今只有一支法甲隊贏過歐聯，為1993年的馬賽。

今仗表現不俗但未能取得入球的尼馬，賽後和萊比錫後衛侯斯頓保交換球衣，全程被直播鏡頭拍下。歐洲足協的復賽防疫指引列明「建議球員不要交換球衣」，若違規可被紀律處分，外媒指懲罰包括停賽一場，或被強制隔離12日。

決賽另一席將由拜仁慕尼黑和里昂爭奪，麥巴比希望由法甲球隊包辦：「我當然希望里昂晉級，因為他們來自法國。對我們而言，決賽將是一場硬仗。如果要對拜仁，沒問題，但如果對里昂，將是一個非常特別的場合。

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