歐聯｜拿高斯文破少帥紀錄　遇昔日教練杜曹冇情講　誓領萊比錫挫PSG (22:03)

RB萊比錫vs.巴黎聖日耳門 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 周三凌晨03：00直播

今屆歐聯4強球隊有3名德籍主帥，包括今仗兩隊的拿高斯文及杜曹。年僅33歲的拿高斯文比美斯還年輕一個月，年少時效力奧格斯堡預備組，時任教練正是杜曹，後者憶述當年拿高斯文因傷被逼掛靴後，適逢球會有球探職位空缺，便委派對方任此職，料不到對方能有如今成就。

拿高斯文2016年執教德甲的賀芬咸，多次跟當時執教多蒙特的杜曹交手但未嘗一勝，賽前也稱要打破宿命：「我未曾擊敗過他，今次是機會了。他並非我的導師，但我感激他為我帶來成為教練的念頭。」拿高斯文今季首教萊比錫，即帶領這支創會僅11年的新貴，首次殺入歐聯4強，德甲獲季軍亦確定下季續戰歐聯。

萊比錫在德甲失球第二少，攻力亦排第3，擅以防守反擊，但拿帥說：「老實說，教練對比賽其實沒有很大影響，最重要是訓練效果，對PSG必須付出110％的努力，相信球員也不想旅程就此結束。」

46歲的杜曹也形容今仗是歷史一戰：「我們在歐聯取得重大突破，但這不能成球隊包袱，球員需保持平常心發揮出應有水平。」德籍名帥希斯菲特曾為多蒙特及拜仁慕尼黑高舉歐聯獎盃，他點評兩名後輩時，形容拿高斯文是天才型教練，充滿自信及防反戰術出眾，杜曹則管理球隊工作細緻有條理，擅為尼馬這類個人技術高的球員融入到球隊。

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