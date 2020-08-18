港超｜足總正式去信政府覓球場　盼下周六復操　選址將軍澳旺角復賽 (19:14)

足總上周四舉行董事局會議，達共識安排球員復賽時家居隔離及每周檢測病毒。貝鈞奇表示，各隊大致同意方案，足總料可用國際足協補助的50萬美元（約387萬港元），支付約300萬港元的檢測費用。足總已草擬意見及計劃時間表，今日由貝鈞奇簽署通過，並將內容去信政府，爭取復操及重開球場比賽。他透露，明日會約見體藝、文化及出版界議員馬逢國反映意見，並盡快約見政府官員。

貝表示，若未能在下周六（29日）首個復操「死線」前獲答覆，各隊同意多等一周，換言之備戰時間縮減至兩周，希望維持在下月19日開賽，10月11日完季，目標爭取一至兩個康文署球場作賽，最理想為旺角大球場及將軍澳運動場，足總的將軍澳足球訓練中心則備用。若未來兩周仍未獲開場，足總屆時再召開緊急會議商討。

此外，下季開鑼日期原定為11月下旬，貝鈞奇稱考慮其他未有參加復賽的球會情况，暫定開季提前至10月24日。換言之，完季與開季之間僅得兩周。

對於各隊早前數個月簽入球員能否註冊參賽，貝鈞奇稱經討論後，足總將收集各隊新球員名單，希望能以「疫情令球員失業為由」，一併向國際足協最後爭取放寬註冊期。

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