西班牙前國腳大衛施華自2010年由華倫西亞轉投曼城，共為「藍月」效力10年之久，並助球隊取得4次英超、2次足總盃、5次聯賽盃，以及2次社區盾。今夏約滿離隊的他，今晨突宣布加盟皇家蘇斯達，簽下兩年合約。此舉令拉素高層非常不滿，體育總監達利（Igli Tare）更直言「我尊重他球員的身分，而非做人」。事緣早前盛傳有望加盟拉素的他，獲該會開出400萬歐元（約3680萬港元）年薪及3年的合約，雙方已初步達成共識，當時拉素前鋒恩莫比尼亦在受訪時稱：「施華是一名出色的球員，擁有豐富經驗，我們已急不及待等着他的到來。」

此外，大衛施華在社交網撰文與曼城球迷道別，稱在藍月10年取下13座錦標，是他人生光輝的一頁，亦證明當年加盟曼城是正確的決定；會方亦確認將為他設立銅像致敬。據報仍效力該會的另一老臣子阿古路，或在1年後約滿離隊，屆時會方亦將為其設銅像。

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