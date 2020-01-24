NBA季後賽｜獨行俠首戰不敵快艇　當錫首戰季後賽42分寫歷史 (17:40)

NBA續在奧蘭多迪士尼中立場閉門舉行季後賽，令較高種子排名球隊失主場優勢，主場制可說是名存實亡，僅得座位安排、場地標誌及場邊螢幕的球迷分配有分別。而首日季後賽焦點，落在尾場的「黑馬」獨行俠主將盧卡當錫身上，這名首戰季後賽的21歲斯洛文尼亞隊新星，雖在開賽初段因跣腳跌倒輕微觸傷而影響表現，但無礙的他表現神勇，全場貢獻41分、7個籃板及9次助攻，打破聯盟季後賽地標戰單場得分紀錄。

惟半場領先3分的獨行俠，在第3節初段因主力中鋒波辛傑斯幫當錫出頭，與對手發生衝突而被逐，球隊終以110：118不敵快艇。賽後波辛傑斯被逐引起外界質疑，勒邦占士在社交網不滿判決過嚴，當錫亦在受訪時表示：「他是為了我而被逐的，我認為這判決對他並不公平，尤其這是季後賽。」

同日爵士亦有球星米曹取個人新高57分，惟力戰至加時仍以125：135不敵有祖傑治與查美梅利合取65分的金塊。東岸方面，衛冕的多倫多速龍以134：110大勝布魯克林籃網先拔頭籌，波士頓塞爾特人則以109：101擊敗費城76人，惟塞軍主將希禾特足踝受傷退下火線，下仗上陣成疑。

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