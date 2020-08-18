歐霸:有片｜盧卡古平紀錄領國米闖決賽　評曼聯出局祝福下季會更好 (16:12)

拿達路馬天尼斯在19和74分鐘建功，盧卡古則在78和83分鐘連入兩球，加上後衛迪岩布斯奧在64分鐘士哥，助國際米蘭以5球淨勝2009年最後一屆歐洲足協盃（歐霸前身）盟主薩克達，周五與5屆冠軍西維爾爭標。

盧卡古及馬天尼斯今季分別入33和21球，總數達54球，超越15年前的阿祖安奴與馬田斯，榮膺隊史入球最多的前鋒組合。此仗亦助攻馬天尼斯的盧卡古，也將在歐霸連續入球場數紀錄增至10場，其單季入球數目續落後37球的伊度奧及34球的朗拿度。

舊主曼聯前一天於4強下馬，當初被放棄而投國米的盧卡古，被問無緣倒戈時稱：「曼聯已盡了最大努力，他們這季的表現真得很好，領隊蘇斯克查的工作真的做得很出色。」他又鼓勵3名後輩：「格連活特正冒起，還有安東尼馬迪爾及拉舒福特。我對他們期望甚殷。毫無疑問，他們下季看來會有優秀演出。」然而，曼聯日前在4強賽被西維爾淘汰後，蘇斯克查對攻擊球員的把握入球能力有微言。

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