歐聯︱巴塞主帥施迪安正式下台　朗奴高文勢接掌引入雲迪碧克 (14:07)

巴塞上周五於歐聯以2：8慘負拜仁，當時已傳出執教僅25仗的施迪安，已被球會解僱。巴塞今晨終發布消息，宣布辭退這名61歲教頭，並會在日內公布新帥人選。早前有指熱刺前帥普捷天奴為大熱，但董事局不滿他與愛斯賓奴淵源深，對委任一事存在分歧，近日由朗奴高文成為另一熱門新帥。

有西班牙電視台上載短片，57歲的朗奴高文現身巴塞機場。他在1989年起效力巴塞，至1995年重返荷甲球隊飛燕諾，兩年後掛靴，同年展開教練生涯，亦曾任巴塞助教兩年，至2018年執掌荷蘭國家隊。

西班牙傳媒亦報道，朗奴高文準備好在今夏轉會市場，著手解決巴塞老化問題，包括收購阿積士年輕中場雲迪碧克。

此外，已被巴塞賣到祖雲達斯的艾法美路，在當地時間周一清晨駕駛法拉利座駕鏟上行人路並撞向燈柱，據報雖無大礙，但因醉駕被捕。

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