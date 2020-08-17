歐霸︱國米碰薩克達爭入決賽　干地：不考慮意國榮辱 (21:57)

（國際米蘭vs.薩克達 now643、有線656/616台、無綫myTV Super303台 周二凌晨03：00直播）

國米自2010年勇奪歐聯後，10年來均未再晉身歐洲賽的決賽。連同歐霸前身的歐洲足協盃，對上一次有意甲球隊在決賽，已是1999年的帕爾馬，國米則在1998年成足協盃盟主。

國米今季在歐聯分組賽出局及意甲屈居亞軍，明晨將爭逐歐霸決賽另一席位與西維爾對決。但干地表示，不會考慮代表國家的榮耀：「我們沒有理會其他球隊，甚至考慮任何紀錄，目標只是進步。如果奪冠，我是為球隊高興，而非為自己。薩克達是我們今季歐霸至今將要面對的最強對手，即使多年人腳和易帥變動，球隊依然能維持高水平，但我的字典沒有害怕這字詞。」他亦確認，國米的華人主席張康陽周日晚已抵步探班，前鋒阿歷斯山齊士則因傷缺陣。

將為國米第50次披甲的中鋒盧卡古，今季已入31球，包括破紀錄連續9場歐霸建功；薩克達進攻主力則是33歲烏克蘭隊鋒將祖利亞摩拉斯，這名近兩季烏克蘭超聯金靴，賽前向盧卡古大派高帽：「他是頂尖前鋒，能控球、射門及反擊，有能力改變戰局，我們必須防範。我認為他亦是很好的前場拍檔，若我們合作，相信可為我製造不少空間攻門。」

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