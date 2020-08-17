桌球｜奧蘇利雲成近半世紀最老世界冠軍　排名賽37冠超越亨特利 (17:05)

此前五度在克魯斯堡劇院捧盃的奧蘇利雲，一連兩日面對首闖決賽的英籍同鄉威爾遜。他昨在首兩節後領先局數10：7，今晨續戰毫不留情面，威爾遜雖率先拿下第18局，但隨即遭血洗。奧蘇利雲狂風掃落式連取8局，以18：8大勝，寫下世界賽決賽12年來最大局數差距，上個紀錄亦是來自奧蘇利雲，在2012年以同樣比數擊敗卡達。

他日前狠批後輩「未夠班」，今仗後大讚28歲的威爾遜野心十足，看好對方未來問鼎世界冠軍，又表示：「當我第四度奪冠，我就知自己是偉大球員，因為已追平希堅斯的紀錄，其後的都是錦上添花。」距離首登世界冠軍寶座已有27年，奧蘇利雲自言勝在夠長壽：「我的狀態起伏不定，思緒亦常飄走。突然有感覺便想試試，正如今次比賽，我也是想即管一試。」

「火箭」袋走50萬鎊（約500萬港元）獎金，將重返世界第2，亦超越「桌球皇帝」亨特利，以37次成為桌球史上最多排名賽冠軍的球手。至於另一老將、45歲的蘇格蘭名將希堅斯，憑次圈打出一棒滿分147度，袋走滿分獎金和最高度數獎共5.5萬鎊（約55萬港元）。

其他報道：單車意外｜快步車隊10天內兩主力重創 前世青冠軍高速撞壆跌落山坡

其他報道：歐聯｜冷風吹走曼城歐聯夢 里昂晉級鬥拜仁 4強29年來首缺英西意