MotoGP:有片︱對手戰車失控高速掠過　名將羅斯避過一劫 (22:54)

意外出現在第8圈,SRT車隊的莫比迪利與Avintia車手薩高在3號彎前碰撞,雙雙被摔離戰車倒地。兩部失控戰戰車以逾200公里時速,飛向出彎位置,在Yamaha的域奴利斯及羅斯中間的空隙穿過。賽會隨即出示紅旗,羅斯隨各車手駛入維修站,摘下頭盔時明顯臉容僵硬。賽會之後確認莫比迪利和薩高都毋須送院。

賽道清理後賽事重開,KTM車手P艾斯派加奴、Suzuki廠手連斯亦先後因意外退賽,迪維斯奧蘇最終為Ducati車隊在紅牛賽道取得五連霸,及頂級組別第50場勝仗,自己升上車手榜次席,但他確認季尾離隊。Suzuki另一車手美亞則在最後兩個彎爬頭,趕過積米拿得亞軍。羅斯仍以第5名完賽,總成績領先的昆達拿路則只得第8,而域奴利斯排第10。

至於在世界一級方程式(F1),平治車隊重拾正軌,由咸美頓力壓紅牛的韋斯塔本及起步落後的隊友保達斯,贏得西班牙站冠軍。新冠病毒肺炎痊癒的賽點車手佩雷斯亦擊敗隊友史度爾,取得第4,但因犯規被罰5秒,跌落第5名。而在F2,日籍車手松下信治前日爆冷贏得第1場,巴西籍的杜哥維治則贏得昨日的第2場。

😱😱😱 How scary was this from Valentino Rossi's point of view!? #MotoGP #MotoMad #AustrianGP pic.twitter.com/ZMrG6u4HyV

Vinales and Rossi are lucky to be alive pic.twitter.com/NIi7M67hVa

OH MY GOD!



Enea Bastianini suffers a major crash in the middle of the traffic in Turn 1 and another rider collides with his bike! 😱#MotoGP #MotoMad #AustrianGP #Moto2 pic.twitter.com/GNcWn6illV

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) August 16, 2020