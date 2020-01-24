歐霸︱曼聯4強鬥西維爾　蘇斯克查預言死球定勝負　曼城迪布尼膺英超最佳 (20:58)

now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 周一凌晨03：00直播

相關報道：曼聯鬥歐霸之王誓破樽頸

曼聯在前季歐聯16強，兩回合被西維爾以3：1淘汰，成為摩連奴紅魔生涯其中一個轉捩點。蘇帥賽前表明之前在本土盃賽都4強出局，對曼聯而言顯然不足夠，而對勝負的關鍵，他說：「會是決定於一次死球，或者是球員的靈機一動。這是好球員在大賽中的表演舞台，需要100%專注。」他亦表示不擔心歐戰後得兩周休息，會影響下季備戰。西維爾的盧柏迪古則表示，這隊曼聯是後費格遜年代實力最強的。

另外，曼聯同市宿敵曼城周日凌晨在歐聯8強出局，但中場奇雲迪布尼在已完季的英超聯賽交出20次助攻及13個入球，力壓利物浦隊長佐敦軒達臣、李斯特城前鋒占美華迪等，獲選為今季英超最佳球員。

相關報道：歐聯｜冷風吹走曼城歐聯夢 里昂晉級鬥拜仁 4強29年來首缺英西意