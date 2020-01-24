NBA︱拓荒者挫灰熊搭季後賽尾班車　李拿特膺復賽MVP（附精華） (19:16)

灰熊早段打出22：3攻勢領先，新秀摩蘭特更取得今季新高的35分。雖然李拿特最後一節只憑罰球取得4分，全場得31分，但拍檔麥高倫單節取14分，終助拓荒者反勝126：122，準備周四早上對洛杉磯湖人的季後賽首戰。

拓荒者在最後8場常規賽6勝2和，令李拿特獲選為復賽MVP，與夏登、盧卡當錫等齊入選最佳陣容（見表）。中鋒紐基今場取得22分及21籃板，賽前公布祖母感染新冠病毒離世，有可能要回波斯尼亞奔喪。ESPN預計，拓荒者仍可能在湖人手上取得約兩場勝仗，甚至爆冷晉級。

近日登上電子遊戲2K21封面的李拿特，去年接受ESPN訪問時表示續約4年，是想為拓荒者贏得總冠軍：「我不認為自己的忠誠是種錯誤。我只是對自己忠誠，希望這隊波贏總冠軍，波特蘭這座城市感受總冠軍喜悅。」

去年出第3張音樂專輯的李拿特，亦表示自己「能夠兼顧兩個職業生涯」。五奪格林美獎的歌手Lil Wayne，去年客串李拿特的其中一首歌，稱Dame的歌「從不做作，你會知這是好東西」。

復賽最佳陣容

李拿特 （波特蘭拓荒者後衛）

戴雲布克卡 （鳳凰城太陽後衛）

夏登 （侯斯頓火箭後衛）

盧卡當錫 （達拉斯獨行俠前鋒）

TJ禾連 （印第安那溜馬前鋒）

蒙迪威廉斯 （鳳凰城太陽教練）

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