NBA︱拓荒者挫灰熊搭季後賽尾班車　李拿特膺復賽MVP（附精華） (19:16)

波特蘭拓荒者今早（16日）在NBA常規賽附加賽力挫孟菲斯灰熊，以西岸第8身分晉級季後賽，主將李拿特更獲復賽最有價值球員（MVP）。身兼饒舌歌手Dame D.O.L.L.A的他，亦稱只想與拓荒者贏得總冠軍。
灰熊早段打出22：3攻勢領先，新秀摩蘭特更取得今季新高的35分。雖然李拿特最後一節只憑罰球取得4分，全場得31分，但拍檔麥高倫單節取14分，終助拓荒者反勝126：122，準備周四早上對洛杉磯湖人的季後賽首戰。
拓荒者在最後8場常規賽6勝2和，令李拿特獲選為復賽MVP，與夏登、盧卡當錫等齊入選最佳陣容（見表）。中鋒紐基今場取得22分及21籃板，賽前公布祖母感染新冠病毒離世，有可能要回波斯尼亞奔喪。ESPN預計，拓荒者仍可能在湖人手上取得約兩場勝仗，甚至爆冷晉級。
近日登上電子遊戲2K21封面的李拿特，去年接受ESPN訪問時表示續約4年，是想為拓荒者贏得總冠軍：「我不認為自己的忠誠是種錯誤。我只是對自己忠誠，希望這隊波贏總冠軍，波特蘭這座城市感受總冠軍喜悅。」
去年出第3張音樂專輯的李拿特，亦表示自己「能夠兼顧兩個職業生涯」。五奪格林美獎的歌手Lil Wayne，去年客串李拿特的其中一首歌，稱Dame的歌「從不做作，你會知這是好東西」。
復賽最佳陣容
李拿特（波特蘭拓荒者後衛）
戴雲布克卡（鳳凰城太陽後衛）
夏登（侯斯頓火箭後衛）
盧卡當錫（達拉斯獨行俠前鋒）
TJ禾連（印第安那溜馬前鋒）
蒙迪威廉斯（鳳凰城太陽教練）
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— NBA (@NBA) August 15, 2020