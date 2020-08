單車意外｜快步車隊10天內兩主力重創　前世青冠軍高速撞壆跌落山坡 (18:13)

伊雲尼甫上周日(9日)贏得環波蘭賽冠軍,衝線時舉起隊友積及臣的號碼布,將勝利獻給4天前首站被撞至重創的對方。不過,他昨日(15日)首戰倫巴第賽,隨領先車群高速下坡時,突然失控撞向路壆,拋出天橋,跌落山坡,醫療團隊帶同擔架到場急救,再把他送到醫院。

他送院時仍有意識,車隊經理一個月內,經歷兩次嚴重意外,談及事件時猶有餘悸:「我很感恩,伊雲尼甫沒有生命危險,他傷及骨盆及右邊肺部。至於他今季會否繼續,我都不關心了,現在最重要是他專心復康。」伊雲尼甫是2018年世青雙料冠軍,去年在世界賽成人賽個人計時賽摘亞,據報復賽後續勇的他今季或難再上陣,無緣環法等多項大賽。

同一日賽事亦險象環生,德籍車手舒赫文爭標之際,在最後一次下坡時被一輛汽車撞倒。他堅持重上戰車,以第7名完成賽事,賽會其後證實涉事汽車非賽會工作車輛,正調查意外原因。

We have a fresh update on @EvenepoelRemco - who suffered multiple injuries following his #ILombardia crash - so please join us in wishing him a fast recovery: https://t.co/5Le18VRy9U

Photo: @GettySport pic.twitter.com/412I92pEPh

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 15, 2020