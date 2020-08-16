單車意外｜快步車隊10天內兩主力重創　前世青冠軍高速撞壆跌落山坡 (18:13)

伊雲尼甫上周日（9日）贏得環波蘭賽冠軍，衝線時舉起隊友積及臣的號碼布，將勝利獻給4天前首站被撞至重創的對方。不過，他昨日（15日）首戰倫巴第賽，隨領先車群高速下坡時，突然失控撞向路壆，拋出天橋，跌落山坡，醫療團隊帶同擔架到場急救，再把他送到醫院。

他送院時仍有意識，車隊經理一個月內，經歷兩次嚴重意外，談及事件時猶有餘悸：「我很感恩，伊雲尼甫沒有生命危險，他傷及骨盆及右邊肺部。至於他今季會否繼續，我都不關心了，現在最重要是他專心復康。」伊雲尼甫是2018年世青雙料冠軍，去年在世界賽成人賽個人計時賽摘亞，據報復賽後續勇的他今季或難再上陣，無緣環法等多項大賽。

同一日賽事亦險象環生，德籍車手舒赫文爭標之際，在最後一次下坡時被一輛汽車撞倒。他堅持重上戰車，以第7名完成賽事，賽會其後證實涉事汽車非賽會工作車輛，正調查意外原因。

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