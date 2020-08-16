歐聯數讀｜8強4個瘋狂夜破多項紀錄　史達寧失機仍寫里程碑 (15:12)

數讀歐聯8強

2 德甲及法甲各佔4強兩席，是自2012/13球季後，此階段首次只剩下2個國家的球隊

3 哥迪奧拿連續3季領曼城在8強止步，他自2008/09球季開始執教，7季均能領巴塞隆拿及拜仁慕尼黑打入4強

4 里昂翼鋒哥尼特在歐聯共4次射破曼城大門，自哥迪奧拿掌帥後，只有美斯曾在藍月身上取得相同數目入球

8 史達寧近8次在歐聯淘汰賽上陣，共參與8個入球（5入球、3助攻）

24 繼1995/96球季後，歐聯4強24年來首次沒英超及西甲球隊

29 連同意甲的話，是29年來首次4強沒英超、西甲及意甲隊

38 奇雲迪布尼在各項賽事共參與38個入球（16入球、22助攻），為今季英超球員之冠

50 史達寧以25歲251日之齡，在歐聯累積上陣50次，朗尼是唯一比他年輕達此里程碑的英格蘭球員