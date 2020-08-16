歐聯｜冷風吹走曼城歐聯夢 里昂晉級鬥拜仁 4強29年來首缺英西意 (11:15)

里昂16強爆冷淘汰祖雲達斯後，今仗保持氣勢，開賽24分鐘由哥尼特先開紀錄。曼城隨即反擊，但逃不過對方門將安東尼盧比斯一關，待至易邊後，才由史達寧左路傳中，奇雲迪布尼接應扳平。79分鐘，入替的里昂射手穆沙迪比利單刀得手，托高伊甘比疑越位在先，但經視像裁判（VAR）審視後，判入球有效，里昂再次領先。

曼城完場前曾有扳平機會，今場第50次在歐聯上陣的史達寧，於86分鐘面對空門射高。1分鐘後，曼城門將艾達臣摩拉斯擋出艾奧亞的射門不遠，穆沙迪比利衝前補射成3：1，梅開二度。里昂再爆冷挫強隊，取得4強最後一席，連同已晉級的另一法甲球隊巴黎聖日耳門，及德甲的拜仁慕尼黑和RB萊比錫，令今屆成為歐聯29年來首次4強沒有英超、西甲和意甲隊伍。

一連數晚出現驚人戰果，《BBC》形容是「4個瘋狂的晚上」。藍月在哥迪奧拿領軍下，始終無緣歐聯冠軍，迪布尼感慨「新的一年，相同的結果」，哥師亦承認表現不夠完美：「下半場不錯，我甚至覺得己隊稍為佔優，但在這賽事，你必須做到完美，我們做到了所有，就只差入球。終有一日我們會打破宿命進軍4強，目前做不到，未來繼續嘗試。」

至於里昂繼2009/10球季後，再次打入4強，將對昨晨大炒巴塞隆拿8：2、奪冠呼聲甚高的拜仁。慕沙丹比利拒絕長他人志氣：「仍未出局證明我們也是強大的球隊，我們會逐場爭勝，不被人牽鼻子走，將全力以赴備戰對拜仁。」

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