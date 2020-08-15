歐聯｜領曼城鬥里昂求破宿命　哥迪奧拿：一場定生死凡事皆可能 (23:13)

曼城vs.里昂 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 周日凌晨03：00直播

哥迪奧拿自2011年率領巴塞隆拿歐聯封王後，之後8屆先後在巴塞、拜仁慕尼黑及曼城都未能再下一城，在藍月3季更僅一次16強及兩次8強止步。不過，曼城在今屆16強具說服力地，「雙殺」近6季4屆歐聯盟主皇家馬德里，讓藍月球迷重燃歐聯夢。

哥迪奧拿賽前表示，從淘汰皇馬引證，今屆歐聯「任何事都可能發生」，曼城亦逐年進步：「擊敗歐聯王者確鼓舞，但現時淘汰賽是單循環制，一切皆有可能發生。我不用成熟與否定義球隊，我們對皇馬時很成熟，但上季輸給熱刺時不成熟，不過球隊已做好準備，會盡力避免犯錯，我希望可在這國家多留數天。」他確認，射手阿古路仍留在巴塞隆拿康復，無緣候命。

球迷期待哥迪奧拿重遇老東家拜仁慕尼黑的4強戲碼，還需先問黑馬之一的里昂。兩軍上季歐聯分組賽交手，里昂1勝1和佔優。主帥魯迪加西亞說，今屆16強淘汰祖雲達斯後，大大提升球隊信心，面對曼城會團結抗敵：「曼城是熱門，但我們想繼續留在里斯本，多仗8強賽果也反映比賽充滿未知數，我希望對曼城一戰也是如此。鬥控球肯定不及曼城，所以必須把握入球機會，此時戰術已非最重要，球員要跑動更多、控球更好，在場上團結一致展示活力和犧牲精神。」

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