英超｜利物浦再添年度獎項　高普壓林柏特膺今季最佳領隊 (18:36)

53歲的德籍名帥高普今季帶領利物浦，破紀錄提早7輪擊敗曼城首奪英超，最終獲英超賽會選為今季最佳領隊。高普今季5次奪得每月最佳領隊，更勝曼城領隊哥迪奧拿於2017/18球季的4次，這次亦力壓車路士的林柏特、李斯特城的羅渣士，以及錫菲聯的基斯韋達，大熱贏得殊榮。高普早前已獲聯賽領隊工會（LMA）會員，互選為年度最佳領隊。

另外，英國政府於今晨（15日）起，恢復法國、荷蘭等地入境旅客須隔離檢疫安排，不少於法國度假的英超領隊與球星均急急趕回英倫，據報包括正與家人在海岸城市昂蒂布度假的林柏特。多支英超隊計劃下周復操，準備下月12日展開的新季，利物浦亦因入境政策急變，取消赴法國Evian集訓，預料改赴奧地利集訓及友賽。

而熱刺後衛維頓漢今夏約滿離隊後，今日（15日）落實加盟葡超球隊賓菲加，簽約3年，將穿起5號球衣。

相關報道：英超︱阿諾特榮獲英超最佳青年球員 佐敦軒達臣當選利物浦今季最佳

其他報道：歐聯｜會長拒下台或令美斯明夏離隊 普捷天奴成巴塞新帥大熱