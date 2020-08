歐聯數讀︱巴塞恥辱出局堪比巴西世盃慘劇　創多項70年紀錄 (17:46)

相關赧道:歐聯|拜仁8:2炒巴塞創入球紀錄 闖4強兼送施迪安下台

4 巴塞開賽31分鐘失4球,是自1950/51球季西甲,作客皇家馬德里後最差。

6 巴塞對上一次以6球差距落敗,是1950/51球季西甲,作客0:6不敵同市宿敵愛斯賓奴

8 巴塞成為首隊在歐聯淘汰賽單場失8球,至於連同其他比賽,對上一次8次失守,已要數到1945/46球季的西班牙盃,16強0:8不敵西維爾

12 巴塞自2007/08球季起,首次在西甲、西班牙盃、西班牙超級盃或歐聯未能奪冠。

13 馬德里雙雄及華倫西亞之前已出局,令西甲自2006/07球季之後,13季以來首次沒有歐聯4強代表。

8 - Barcelona conceded eight goals in a game for the first time since losing 8-0 to Sevilla in the Copa del Rey Last 16 in 1946. Collapse@ChampionsLeague #ChampionsLeague #FCBFCB pic.twitter.com/JfIe8ZyGjl

— OptaJose (@OptaJose) August 14, 2020