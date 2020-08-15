歐聯數讀︱巴塞恥辱出局堪比巴西世盃慘劇　創多項70年紀錄 (17:46)

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數讀巴塞恥辱數據

4 巴塞開賽31分鐘失4球，是自1950/51球季西甲，作客皇家馬德里後最差。

6 巴塞對上一次以6球差距落敗，是1950/51球季西甲，作客0：6不敵同市宿敵愛斯賓奴

8 巴塞成為首隊在歐聯淘汰賽單場失8球，至於連同其他比賽，對上一次8次失守，已要數到1945/46球季的西班牙盃，16強0：8不敵西維爾

12 巴塞自2007/08球季起，首次在西甲、西班牙盃、西班牙超級盃或歐聯未能奪冠。

13 馬德里雙雄及華倫西亞之前已出局，令西甲自2006/07球季之後，13季以來首次沒有歐聯4強代表。

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