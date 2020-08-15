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歐聯數讀︱巴塞恥辱出局堪比巴西世盃慘劇　創多項70年紀錄 (17:46)

拜仁慕尼黑在歐聯8強以8：2大炒巴塞隆拿，成為體壇熱話，亦令「地上最強」吞下多項恥辱紀錄，被形容為繼2014年世界盃，巴西主場1：7慘敗德國後的球場最大「屠殺」。

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數讀巴塞恥辱數據

4    巴塞開賽31分鐘失4球，是自1950/51球季西甲，作客皇家馬德里後最差。

6    巴塞對上一次以6球差距落敗，是1950/51球季西甲，作客0：6不敵同市宿敵愛斯賓奴

   巴塞成為首隊在歐聯淘汰賽單場失8球，至於連同其他比賽，對上一次8次失守，已要數到1945/46球季的西班牙盃，16強0：8不敵西維爾

12    巴塞自2007/08球季起，首次在西甲、西班牙盃、西班牙超級盃或歐聯未能奪冠。

13    馬德里雙雄及華倫西亞之前已出局，令西甲自2006/07球季之後，13季以來首次沒有歐聯4強代表。

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