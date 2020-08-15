歐聯｜會長拒下台或令美斯明夏離隊　普捷天奴成巴塞新帥大熱 (15:46)

西甲勁旅巴塞隆拿在歐聯8強遭拜仁慕尼黑狂數，盛傳主帥施迪安已被革職，將由普捷天奴接手。體育總監艾比度甚至功勛球星美斯，也可能離隊；而祖雲達斯亦在16強出局，美斯與球星基斯坦奴朗拿度同樣無緣4強，是15年來首次。
巴塞今晨慘敗2：8，創下多項歐聯及隊史最差紀錄，「歷史恥辱」成為《每日體育報》、《阿斯報》等的頭版標題。後衛碧基賽後要求會方全面改革，巴塞會長巴杜姆亦說：「碧基說得沒錯，我們要做決定。有些在歐聯前已作出，未來數日也會處理其餘的，再向大家宣布。」歐陸傳媒均報道施迪安一定無得留低，《天空體育》稱巴塞體育總監艾比度及行政總裁戈奧都要下台，但巴杜姆不會辭職，提前會長選舉。
另一方面，Cope電台報道，美斯對球會架構重建更抱懷疑的態度，稱他如覺得巴塞未來一年未見起色，便會決定明夏以自由身離隊。加泰隆尼亞地區電台RAC1及《每日體育報》均指，巴杜姆過去數周正斟介自由身的阿根廷籍名帥普捷天奴，上周曾共晉晚餐。惟普帥在執教英超熱刺及修咸頓前，是巴塞同市宿敵愛斯賓奴的主帥兼名宿球員。
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Ahora sí, las portadas de mañana:
MARCA: Vergüenza - foto con Messi, Suárez, De Jong y Ter Stegen.
SPORT: Humillación histórica - foto con Messi y Semedo/ Piqué de fondo.
AS: Humillación histórica - foto de Messi.
MUNDO DEPORTIVO: Fin de ciclo vergonzoso - foto de Piqué. pic.twitter.com/X59YjTkyQh
— Jamie Easton Gombau (@eastonjamie) August 14, 2020