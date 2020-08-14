歐聯︱巴塞惡鬥拜仁爭4強　入球機器鬥法　施迪安撐美斯勝利雲度夫斯基 (23:19)

(巴塞隆拿vs.拜仁慕尼黑 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 周六凌晨03：00直播)

今仗在葡萄牙里斯本中立場上演，拜仁自5月中復賽後，各賽事12戰全勝，包括上仗歐聯16強主場4：1大勝車路士，今季攻入53球之多的利雲度夫斯基，平均只需73分鐘就入1球，復賽後11場上陣更入14球，僅得一場聯賽未有進帳，難怪在金球獎未取消之前，這名31歲波蘭隊中鋒是大熱得獎人選。

至於失落西甲錦標的巴塞隆拿，球王美斯除了以25球連續4屆蟬聯西甲神射手，同時交出21助攻的雙雙成績，今屆歐聯7仗亦取得3入球兼4次助攻，主帥施迪安賽前被問到如何評價兩大射手時，也力挺愛將：「雖然利雲度夫斯基很出色，但我認為他仍未到達美斯的水平高度，這一點是很清晰。他狀態很好，亦得到身邊隊友大力相助，但美斯表現更好，從上仗對拿玻里就證明了這說法。我相信美斯能協助球隊晉級，但我更相信球隊的整體實力，美斯同樣需要隊友協助製造入球，畢竟沒有支援下，美斯只會像其他球員一樣，威脅大打折扣。」

兩隊過去在歐洲賽事交手10次，拜仁往績佔優6勝2和2負，近4次在歐聯4強交手亦3勝1負，包括在2012/13球季，拜仁於兩回合計以7：0大炒巴塞。

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