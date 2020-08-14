英超︱阿諾特榮獲英超最佳青年球員　佐敦軒達臣當選利物浦今季最佳 (22:00)

阿諾特繼上季英超交出12次助攻後，今季延續助攻雙位數達13次，助攻榜排第2位，且38場全勤入4球，協助利物浦當中12場零失球，勇奪30年來首座英超冠軍。阿諾特今次擊敗的對手，還有車路士雙星基斯甸普列錫及美臣蒙特、阿士東維拉隊長基亞利殊，以及由曼聯外借到錫菲聯的門將甸恩軒達臣。

英超昨日公布，熱刺前鋒孫興慜於去年12月7日主場5：0大勝般尼一役中狂奔逾70米，擺脫多名敵衛單刀攻入的精采入球，當選為今季英超最佳金球。

另外，為減輕下屆英超延遲開季的賽程壓力，報道指英格蘭足總決定下屆足總盃改制，所有賽事均不設重賽，一場定勝負。而受疫情影響，足總盃獎金亦將大減，如冠軍獎金由360萬鎊減至180萬鎊，跌幅達50%，賽事於下月1日展開，決賽暫定為明年5月15日。英聯盃首圈比賽則於下月5日展開。

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