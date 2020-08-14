中超︱深圳佳兆業聘佐迪告魯夫　或棄用戴偉浚　15歲海牙國青小將溺斃 (19:20)

46歲的佐迪告魯夫去年底離開重慶力帆（現重慶當代），但之後在厄瓜多爾隊因為疫情關係，未曾領軍比賽，便在上月離開。深圳方面指他將後日（下周日）抵埗，但要先接受醫學觀察，預計下月才可歸隊，其間由助教張效瑞代理職務，球隊隊長郜林亦會分擔教練工作。深圳開季4仗1勝3負，明日將會對山東魯能，張效瑞指會變陣及球員調整，改善防守，意味或影響香港出生的防守中場戴偉浚的出場機會。

另外，荷甲海牙公布，15歲中國隊青年軍王凱冉早前離世。《荷蘭電訊報》稱，他兩周前在西南部一個海灘被大浪捲走，失蹤兩日才被尋獲遺體。

其他報道：NBA︱李拿特助拓荒者1分贏籃網 附加賽鬥灰熊 馬刺季後賽紀錄斷纜（附精華）

其他報道：歐聯︱萊比錫爆冷挫馬體會首闖4強 33歲拿高斯文破主帥年齡紀錄（附精華）