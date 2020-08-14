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中超︱深圳佳兆業聘佐迪告魯夫　或棄用戴偉浚　15歲海牙國青小將溺斃 (19:20)

中超深圳佳兆業早前解僱意籍名帥鄧納東尼，今日宣布由荷蘭籍名宿佐迪告魯夫接手，但後者未來兩周需先隔離。

46歲的佐迪告魯夫去年底離開重慶力帆（現重慶當代），但之後在厄瓜多爾隊因為疫情關係，未曾領軍比賽，便在上月離開。深圳方面指他將後日（下周日）抵埗，但要先接受醫學觀察，預計下月才可歸隊，其間由助教張效瑞代理職務，球隊隊長郜林亦會分擔教練工作。深圳開季4仗1勝3負，明日將會對山東魯能，張效瑞指會變陣及球員調整，改善防守，意味或影響香港出生的防守中場戴偉浚的出場機會。

另外，荷甲海牙公布，15歲中國隊青年軍王凱冉早前離世。《荷蘭電訊報》稱，他兩周前在西南部一個海灘被大浪捲走，失蹤兩日才被尋獲遺體。

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