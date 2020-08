轉會︱阿仙奴宣布免費簽入韋利安 據報周薪22萬鎊 (17:54)

阿迪達解釋羅致韋利安的原因:「我們着意增強進攻中場及翼鋒的力量,他多才多藝,可勝任3或4個位置,而且經驗豐富。他是帶着野心來到這裏的。從與韋利安傾談洽談的過程中,他令你感到渴望加盟。」

阿仙奴名宿兼技術總監伊度則表示:「我了解他,因為很久以前,我倆曾在巴西國家隊內共事。我100%肯定,每個更衣室內的人、球迷和我,都會享受與他一起的時光。」

韋利安於2013年加盟車路士,上陣339次入63球,為「藍戰士」贏得兩屆英超外,亦在足總盃、聯賽盃和歐霸各封王一次。他將與曾兩度效力車路士的巴西同胞守將大衛雷斯第3次合作。

🗞 Brazil international @WillianBorges88 has signed a three-year deal to join us ahead of the 2020/21 season

🆕 New club. New colours. New beginnings.



👋 Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! 🔴 pic.twitter.com/B7Tl01BXLe

— Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020