轉會︱阿仙奴宣布免費簽入韋利安 據報周薪22萬鎊 (17:54)

阿迪達解釋羅致韋利安的原因：「我們着意增強進攻中場及翼鋒的力量，他多才多藝，可勝任3或4個位置，而且經驗豐富。他是帶着野心來到這裏的。從與韋利安傾談洽談的過程中，他令你感到渴望加盟。」

阿仙奴名宿兼技術總監伊度則表示：「我了解他，因為很久以前，我倆曾在巴西國家隊內共事。我100%肯定，每個更衣室內的人、球迷和我，都會享受與他一起的時光。」

韋利安於2013年加盟車路士，上陣339次入63球，為「藍戰士」贏得兩屆英超外，亦在足總盃、聯賽盃和歐霸各封王一次。他將與曾兩度效力車路士的巴西同胞守將大衛雷斯第3次合作。

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