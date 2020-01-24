NBA︱李拿特助拓荒者1分贏籃網　附加賽鬥灰熊　馬刺季後賽紀錄斷纜（附精華） (14:44)

由於孟菲斯灰熊及鳳凰城太陽今晨雙雙勝出，拓荒者若敗陣便會跌落西岸第10，但籃網第3節投射命中率高達59%，曾反超前10分。李拿特在最後一節射入12分，與拍檔麥高倫、中鋒紐基等在最後兩分鐘搶回領先，再獻上關鍵偷球。籃網的利華特最後一擊射失，拓荒者終險勝134：133，以半場勝差力保西岸第8。在未來兩場附加賽，他們只要在其中一場擊敗第9的灰熊，便會殺入季後賽，在首圈鬥頭號種子洛杉磯湖人。

灰熊則藉今場對手密爾沃基公鹿缺少主將「字母哥」安迪度高安普下，以119：106獲勝，並以較佳對賽力壓太陽排第9，令對方在奧蘭多復賽8連勝亦功虧一簣。兩隊贏出亦令馬刺鬥爵士一場成為例行公事，而馬刺最終6分落敗，以西岸第11名完成常規賽，未能超越自上季起與費城76人共同保持的連續出戰季後賽紀錄。老帥普波域治表示不太介懷：「只是回望過去不會有甚麼得著，但這班年青球員近期打出了今季最佳表現，我很享受。」

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