歐聯︱萊比錫爆冷挫馬體會首闖4強 33歲拿高斯文破主帥年齡紀錄（附精華） (12:19)

萊比錫以尤素夫保臣代替華拿，中場丹尼爾奧莫50分鐘先開紀錄。馬體會前鋒祖奧菲歷斯後備入替博得12碼，71分鐘親自操刀扳平。萊比錫同樣由後備兵泰拿阿當斯建功，88分鐘遠射省中人後皮球彈入網，為球隊奠勝。這名防守中場成為首名美籍球員在歐聯8強入球，助萊比錫晉級，下周將與法甲豪門巴黎聖日耳門爭入決賽。

拿高斯文則以33歲之齡，繼續成為晉級歐聯不同階段淘汰賽的最年輕教練，是役亦證明實力。萊比錫開紀錄一球，攻勢來自快速轉向，扯散馬體會防線而右路傳中；第2球則是左路沉底，刻意傳至禁區頂中場撞射，兩個套路在入球前，已為馬體會後防帶來不少壓力，可見迪姆華拿轉投車路士後，萊比錫攻力仍有保證。拿高斯文稱:「（阿當斯射門）省中人入網是有點幸運，但這完全是我們計劃的起腳位置。馬體會全場也沒太多機會，己隊值得贏出。」獲得全場最佳的守將烏美柏卡奴，亦完全凍結敵鋒迪亞高哥斯達。

馬體會礙於湯馬士柏迪及安祖哥利亞缺陣，早段主要靠死球製造威脅，60分鐘換入祖奧菲歷斯始有起色，中場沙奧尼古斯承認：「包括我自己，很多球員閱讀球賽都不夠快，不能幫助球隊，有些階段更完全阻止不了對手。」馬體會亦首次在主帥施蒙尼麾下，於歐聯被沒有基斯坦奴朗拿度的球隊淘汰，但他認為今季仍算成功。

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