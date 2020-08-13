歐聯｜馬體會淘汰利物浦熱情已過　施蒙尼盼克服兩將染疫打擊闖4強 (22:43)

西甲季軍馬體會於3月中以總比數4：2淘汰利物浦，昂然闖入8強，卻因疫情而無法全力出擊。施蒙尼說：「那次勝利已不能作為參考，它是隊史上中重要的一部分，但已過數月了，那股熱忱不復再。眼前是另一場重要戰役，一支由年輕教練拿高斯文領軍的RB萊比錫。他們是德甲季軍，聯賽勝出場數與己隊同是18場，擅於上前強攻。」

前鋒安祖哥利亞及後衛維沙積高確診，施蒙尼亦為二人無緣此役而懊惱：「哥利亞對我們很重要，維沙積高未能回歸，亦對球隊造成傷害。己隊失去兩個重要球員，但我們希望他倆往後可再候命。球隊必須前進，定要適應下來。」

相反，33歲少帥拿高斯文未為前鋒迪姆華拿拒絕上陣而憂心：「他的缺陣不代表我軍變成以寡敵眾，有能之士將取而代之，而且將可趁機展示能力。但我現在不會透露這人選。」然而攻擊手柏德列舒希克及侯斯頓保俱有傷，似已限制了拿帥的選擇。

另外，拿帥認為在里斯本舉行的一場過8強賽，會令萊比錫得益：「我們知道馬體會在歐聯兩回合制賽事經驗豐富，但一場定生死，什麼事情都可以發生。我們將爭取領前，需為此役準備就緒。」馬體會曾在2014和16年的歐聯決賽不敵皇家馬德里，屈居亞軍。

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