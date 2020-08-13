港超｜集宿成本高改家居隔離　足總爭取解封球場最快下月中復賽 (20:59)

貝鈞奇表示，董事局傾向能夠完成復賽，但對於足總醫事顧問容樹恆醫生的建議，仿效中超球員接受病毒檢測後，安排到一個賽區酒店集宿隔離，但貝稱需連續六周比賽及訓練，足總計算得出成本非常龐大，涉及至少一千萬港元：「以目前足總財力難以支援這筆金額，球會以目前狀况亦很難分擔這些開支。」

足總今再跟容樹恆醫生討論後，改為球員復賽期間家居隔離、每周接受檢測，開支涉及300多萬元，球員必須自律及受球會約束，只能訓練及比賽時進出。至於國際足協本月初通過向各足總屬會，發放最多100萬美元（約775萬港元），貝鈞奇稱當中50萬元或可申請作球員檢測費用。

不過，貝鈞奇承認，能否向康文署爭取重新開放球場仍屬未知數，但現時會設本月29日為限期給球會復操，選址賽馬會傑志足球中心或將軍澳足球訓練中心，若獲政府批准再游說在球會復操3周後，即最快下月中至少重開一個球場閉門復賽，期望10月24日能完季，確保預定11月下旬開鑼的下季港超不受影響。

足總今日委任副主席兼冠忠南區會長黃良柏，出任新任球會召集人，最快下周二與參加復賽的6隊港超開會，討論足總上述方案。足總上月底曾與港超隊視像會議，贊成及反對復賽各3票，當時傾向腰斬的理文，球會及主教練陳曉明本周一先後發文，稱國際足協向各地足總提供援助金是契機，支持酒店集宿隔離建議及改為贊成復賽，重申前提是不影響下季開鑼時間。

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