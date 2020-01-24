NBA｜字母哥被罰停賽1場失百萬 　高比拜仁生前居住地設節日紀念 (20:18)

「字母哥」在日前球隊鬥華盛頓巫師一戰，與對手前鋒莫華拿發生衝突，並以一記「施丹頭槌」頂向對方被逐離場。這名上屆NBA年度最有價值球員，被聯盟追罰停1場，無緣明早在常規賽最後一戰鬥孟菲斯灰熊，停賽亦令他損失17.8萬美元收入。

常規賽方面，費城76人以121：125不敵多倫多速龍，篤定東岸第6名，季後賽首圈將鬥波士頓塞爾特人。而繼賓西蒙斯勢收咧後，另一主力安必特今仗亦傷出，惟並無大礙，但明日鬥侯斯頓火箭勢缺陣。侯斯頓火箭則不敵印第安那溜馬，被同日贏波的奧克拉荷馬雷霆超越，兩軍終分別以西岸第4及5位完成，將在季後賽首圈交手。

另外，據報高比拜仁生前贊助商「一剔牌」，將在本月23日起舉辦「曼巴週」紀念對方。高比生前居住的美國加州奧蘭治縣（又譯橙縣），當地政府宣布將每年8月24日定為「高比拜仁日」；8及24為高比生前曾穿的標誌性球衣號碼。

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