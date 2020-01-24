歐聯｜PSG補時兩球反勝阿特蘭大　尼馬平美斯紀錄　豪言從沒想會輸 (16:10)

阿特蘭大有柏沙歷在26分鐘先開紀錄，但晚節不保，被PSG的馬昆奴斯哥利亞於90分鐘近門扳平，兩分鐘後，尼馬直線交基利安麥巴比，後者再傳中予祖普莫亭射入，以2：1反勝，並令敵軍成為最後一支出局的意甲球隊。尼馬上半場兩次單刀射門不中目標，他說：「這是棒極的一晚，但實在非常辛苦。我們知道阿特蘭大是一支優秀的球隊，他們整季表現良好，今季歐聯表現也令人驚奇。我們從沒想過出局和就此回家；我要求大家一起晉身決賽。」

他又提及今仗令PSG球員身心疲累，必須好好休息，為下一場大戰做好準備。他此役有16次盤扭成功，追平前巴塞隆拿隊友美斯在2008年4月對曼聯的歐聯紀錄。另外，曾效力曼聯的PSG中場安達靴里拉，則稱讚只上陣約10分鐘便建奇功的祖普莫亭：「他即將約滿，卻為球隊帶來勝利。每個球員都全力以赴，實在不可思議。」

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