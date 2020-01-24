歐聯︱PSG麥巴比料後備　伊卡迪疑有傷　阿特蘭大中場若奪標派千份薄餅 (22:18)

歐聯8強周四凌晨（13日）展開，打頭陣的巴黎聖日耳門（PSG），陣前確認前鋒基利安麥巴比傷癒，但狀態不足以支撐全場，另一射手莫路伊卡迪則被指疑在操練拉傷，令這支法甲豪門面對黑馬阿特蘭大隨時陰溝翻船。
阿特蘭大vs.巴黎聖日耳門 - now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 - 明晨03：00直播
法媒《RMC體育》指，伊卡迪雖完成全課操練，但經常按壓左邊臀部，懷疑他有傷在身。至於麥巴比在操練則未見問題，但PSG教練杜曹僅稱「會在陣容中」，暗示他的狀態不足以踢足全場。
值得一提的是，今屆歐聯在里斯本集中復賽，將一場定勝負。90分鐘打和將加時，相信是影響麥巴比何時後備登場的一大因素。至於其餘位置上，PSG的陣容相信與之前兩仗本土盃賽相近，安達靴里拉會續力壓里安度柏利迪斯，鎮守中場，前線由尼馬擔大旗。
相關報道：尼馬獨撐PSG誓證身價 阿特蘭大越級挑戰 主帥盼麥巴比養傷
歐聯新丁阿特蘭大接連爆冷，闖入8強，但缺少中場核心伊利錫，賽前被看淡。作為意甲獨苗，主帥加斯柏連尼相信全國上下會支持球隊，中場迪魯恩則承諾，若爆冷贏得冠軍，將親手製作千個薄餅答謝球迷。
其他報道：新冠肺炎︱巴塞季前集訓有人確診 沒與一隊接觸 西甲24小時逾10人染疫
相關字詞﹕編輯推介 體育 足球 歐聯 巴黎聖日耳門 阿特蘭大 基利安麥巴比 莫路伊卡迪 杜曹 伊利錫 加斯柏連尼 迪魯恩