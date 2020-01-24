歐聯︱PSG麥巴比料後備　伊卡迪疑有傷　阿特蘭大中場若奪標派千份薄餅 (22:18)

阿特蘭大vs.巴黎聖日耳門 - now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 - 明晨03：00直播

法媒《RMC體育》指，伊卡迪雖完成全課操練，但經常按壓左邊臀部，懷疑他有傷在身。至於麥巴比在操練則未見問題，但PSG教練杜曹僅稱「會在陣容中」，暗示他的狀態不足以踢足全場。

值得一提的是，今屆歐聯在里斯本集中復賽，將一場定勝負。90分鐘打和將加時，相信是影響麥巴比何時後備登場的一大因素。至於其餘位置上，PSG的陣容相信與之前兩仗本土盃賽相近，安達靴里拉會續力壓里安度柏利迪斯，鎮守中場，前線由尼馬擔大旗。

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歐聯新丁阿特蘭大接連爆冷，闖入8強，但缺少中場核心伊利錫，賽前被看淡。作為意甲獨苗，主帥加斯柏連尼相信全國上下會支持球隊，中場迪魯恩則承諾，若爆冷贏得冠軍，將親手製作千個薄餅答謝球迷。

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