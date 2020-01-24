NBA｜字母哥「施丹頭槌」被逐　無阻公鹿挫巫師返勝軌 (16:13)

「字母哥」上場對多倫多速龍時因口腔問題缺陣，最終趕及在今場上陣，但在第2節早段，他突破時撞倒巫師小前鋒莫華拿，被判進攻犯規。未幾，這名希臘隊球星再被罰二級惡意犯規，需要離場。慢鏡顯示他衝向念念有詞的華拿，並頭頂對方額角，最終他全場只為公鹿取得12分及9籃板。公鹿其後改以中鋒布克盧比斯為進攻重心，取得全場最高的24分，領球隊贏126：113。

「字母哥」逾兩年來首次被判惡意犯規離場，他自認「行為糟糕」，但稱每個人都會有犯錯的時候：「再來一次一定不會這樣做，我現在對華拿也沒有負面的想法，只是那一秒沉不住氣。」安迪度高安普可能面臨聯盟罰款甚至停賽，在常規賽只餘一場下，或影響季後賽部署，公鹿主教練貝頓賀沙認為賽會判決時，也應考慮巫師球員的行為。

在西岸，波特蘭拓荒者主將李拿特轟入61分，領軍以134：131險勝達拉斯獨行俠，超越孟菲斯灰熊，升上西岸第8。灰熊與七連勝的鳳凰城太陽、三連勝的聖安東尼奧馬刺同以半場勝差緊隨，新奧爾良塘鵝則正式被淘汰。

另外，NBA公布將就常規賽復賽階段，選出一名最有價值球員（MVP）及最佳陣容，預計復賽表現出色的太陽射手戴雲布克卡、獨行俠新星盧卡當錫、李拿特等榜上有名。

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