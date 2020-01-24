歐霸｜狼隊出局主力恐四散　西維爾4強鬥曼聯　薩克達挑戰國米（附精華） (12:35)

狼隊大部分時間處於下風，最有威脅的攻勢，來自翼鋒艾達馬查奧爾一次反擊長驅直進，被對手禁區內剷跌。惟魯爾占美尼斯12分鐘操刀，被西維爾次選門將耶辛尼保奴擋出。西維爾最終在88分鐘打破缺口，由班尼加傳中，奧甘波斯頭槌建功，小勝1：0，將與曼聯爭入決賽。

狼隊結束長達13個月的歐霸旅程，晉級8強雖創下39年來最佳戰績，但未能更進一步，恐步上屆歐聯亞軍熱刺的後塵，隊長高亞迪憂慮球隊需要長時間從敗仗中復原。狼隊出局後亦鐵定下季無緣歐洲賽，或致主力流失。

根據統計，即使狼隊今季雙線作賽，在聯賽亦只得21人曾經上陣，其中8人在各項賽事共59仗中，上陣最少50場。紐奴稱不是不想輪換，而是無兵可用：「我們陣容薄弱，需要更多球員幫助。今場正選球員與今季第一場，甚至上季都一樣。」

烏克蘭冠軍薩克達在另一場8強憑摩拉斯及泰臣入球，半場領先兩球下，全場大勝瑞士代表巴素利4：1，4強會鬥意甲亞軍國際米蘭。

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