英超｜奧巴美揚度假染紅白新髮型　英媒稱暗示續約　紅軍收購新左閘 (22:36)

奧巴美揚今季為阿仙奴攻入29球，包括足總盃決賽梅開二度，大熱當選阿仙奴今季最佳球員。這名加蓬隊球星與兵工廠合約餘下一年，《太陽報》發現，他最近到意大利參與派對時自拍，除了身穿阿仙奴球衣，頭髮也染成了紅、白色，引起網民熱烈討論。

另邊廂，利物浦完成今夏第一簽，宣布簽入奧林比亞高斯24歲左閘迪斯米卡斯，將披21號球衣，英媒指這名希臘隊國腳簽約5年，轉會費為1175萬鎊（約1.2億港元），將與安德魯羅拔臣爭逐紅軍正選左閘。迪斯米卡斯自2015年底起效力奧林比亞高斯，4季共上陣86場，今季任正選助球隊重奪希超冠軍，並出戰歐聯及歐霸。

他曾被借至丹超艾斯堡及荷甲威廉二世，以及3次代表希臘國家隊。他加盟後表示，利物浦是世上最大球會，且自小已常看英超，如今是夢想成真。領隊高普稱，留意此子一段時間，發現他除有歐戰經驗，更欣賞對方有強烈爭勝欲望。至於皇家馬德里的日本隊新星久保建英，再被球隊借至維拉利爾一季。

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