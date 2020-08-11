歐霸｜盧卡古連續9場建功破紀錄 　國米闖4強　干地籲改善把握力 (19:01)

在德國中立場出擊的國米，面對有半個主場之利的利華古遜先拔頭籌，開賽15分鐘便憑尼高路巴列拿的入球領先。比利時隊射手盧卡古相隔6分鐘再下一城，這名27歲前鋒跨季連續9仗歐霸賽事有進帳，打破與紐卡素名宿舒利亞共同保持的紀錄。利華古遜其後有獲車路士青睞的新星夏維斯建功，但此後未能再入球，國米亦有兩球疑似12碼被視像裁判（VAR）推翻，最終維持相同比數完場。

連同2014/15球季效力愛華頓，盧卡古跨季連續9場歐霸賽事建功，合共攻入12球，但他認為賽果更重要：「紀錄是紀錄，但取勝更加重要。利華古遜有好的教練領軍，球員實力亦非常出色，擊敗他們並非易事。若論今仗最佳球員，我認為巴列拿當之無愧。」領軍各項賽事五連勝的干地則稱，球隊目標是晉級決賽，但呼籲麾下需把握機會：「正如我經常說，球隊要懂得把握埋門機會，然後你就可以鎖定勝局。今場我們的表現不差，但事實上還可以再取兩球。」國米晉級4強後，將與薩克達對巴素利的勝方爭入決賽。

另據意大利傳媒報道，國米本周將就收購意大利籍新星東拿利，與布雷西亞代表會面。據報這名20歲中場的轉會費高達3500萬歐元（約3.19億港元），惟或以先借後買的形式加盟「藍黑軍團」。

其他報道：歐霸｜曼聯險勝今季三闖盃賽4強 蘇斯克查拒評求購辛祖觸礁

其他報道：歐聯｜馬體會證哥利亞及維沙積高中招 歐協：今周對RB萊比錫照踢