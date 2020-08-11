歐霸｜曼聯險勝今季三闖盃賽4強　蘇斯克查拒評求購辛祖觸礁 (16:13)

曼聯有費特洛迪古斯、拉舒福特及保羅普巴等主力任正選，傳季後離隊的羅美路則取代迪基亞把關。面對實力稍遜的哥本哈根，紅魔全場有14次中目標射門，但久攻不下。哥軍則依靠中場拉斯梅斯霍克策動攻勢，更4次為隊友創造機會，惟未能助球隊開紀錄。曼聯在法定時間未能打開缺口，加時階段換入桑馬達，這名32歲西班牙隊中場上陣僅30分鐘交出3次射門及兩次威脅傳球，主導比賽節奏。曼聯其後有前鋒安東尼馬迪爾在禁區內對手侵犯，波基斯操刀得手，助球隊以1：0小勝，今季第三度打入盃賽4強。

領隊蘇斯克查盛讚麾下表現，被問及將留效多蒙特的英格蘭隊翼鋒辛祖時，蘇帥拒絕回應：「我不會評論其他球隊的球員，永遠不會，你知道我不能這樣做。」英國傳媒報道，多蒙特為辛祖訂下的轉會費高達1.2億歐元（約10.9億港元），但未能與曼聯達成共識，最終令交易觸礁。然而，曾效力曼聯的英格蘭前國腳夏格維斯稱，辛祖最終仍會「成魔」，稱「蜜蜂兵團」只是希望賺取豐厚的轉會費，料雙方將續就此作談判。

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