桌球：有片︱火箭篤走丁俊暉闖世界賽8強　批後輩不濟：我斷手斷腳才會跌出前50 (20:01)

雙方在首兩節戰和8：8後，「火箭」今晨在第3節先取兩局，再在第22局打出一棒「破百」的117度，最終以局數13：10擊敗丁俊暉。他職業生涯第19次打入世界賽8強，追平「桌球皇帝」亨特利的紀錄，續向第六度奪冠進發。

他將與45歲老將威廉斯爭入4強，被問及再與此「老對手」交手的感受，「火箭」一貫敢言個性道：「觀乎現今的比賽水準，我和希堅斯、威廉斯等自然可繼續立足。現時的年輕球手真的不行，部分連業餘也不如，看到他們時，我就覺得除非自己失去一條手臂及一條腿，才會跌出前50位。」奧蘇利雲、希堅斯及威廉斯均在1992年出道，同年轉職業的著名球手中，只有李爾數年前因打假波罪成而淡出。

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