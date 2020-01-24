桌球：有片︱火箭篤走丁俊暉闖世界賽8強　批後輩不濟：我斷手斷腳才會跌出前50 (20:01)

桌球世界賽續閉門上演次圈，「火箭」奧蘇利雲今晨（10日）以局數13：10淘汰丁俊暉，追平名宿亨特利的紀錄，生涯第19次躋身8強。這名44歲球星直指後輩水平低、未夠班，表示自己斷手斷腳才會跌出世界前50。
雙方在首兩節戰和8：8後，「火箭」今晨在第3節先取兩局，再在第22局打出一棒「破百」的117度，最終以局數13：10擊敗丁俊暉。他職業生涯第19次打入世界賽8強，追平「桌球皇帝」亨特利的紀錄，續向第六度奪冠進發。
他將與45歲老將威廉斯爭入4強，被問及再與此「老對手」交手的感受，「火箭」一貫敢言個性道：「觀乎現今的比賽水準，我和希堅斯、威廉斯等自然可繼續立足。現時的年輕球手真的不行，部分連業餘也不如，看到他們時，我就覺得除非自己失去一條手臂及一條腿，才會跌出前50位。」奧蘇利雲、希堅斯及威廉斯均在1992年出道，同年轉職業的著名球手中，只有李爾數年前因打假波罪成而淡出。
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Hear from Ronnie O'Sullivan
Posted by World Snooker Tour on Sunday, 9 August 2020
Ronnie O'Sullivan equals Stephen Hendry's record of 1️⃣9️⃣ Crucible quarter-finals 👊
Posted by World Snooker Tour on Sunday, 9 August 2020
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