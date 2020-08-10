高球：有片｜美籍日裔新星一擊即中首奪大滿貫　看齊活士麥伊萊　 (14:30)

森川以並列第3進入今早最後一回合，前9洞表現平穩，後9洞更打出驚人表現，包括在第14洞第3桿打上果嶺直入，以及在標準為4桿的第16洞，離洞294碼一桿打上果嶺，再推桿7呎完成，捉到老鷹。他最終全日沒有球洞超出標準桿數，打出低標準6桿的64，總成績267桿，兩桿力壓原本領先的前一哥德斯汀莊遜及英籍名將保羅基斯，在三藩市夏丁公園高舉其首個大滿貫錦標，終犯下全日唯一的新手錯誤，跌下獎盃蓋。

賽前世界排名第12的森川去年才轉職業，之前26次已贏出過兩場PGA巡迴賽，最終以23歲之齡首次贏得PGA錦標賽，亦追平尼克勞斯、活士及麥伊萊的賽事紀錄。他在賽後與同為職業高球手的女友Katherine Zhu擁吻慶祝，稱自己把握到主場優勢：「我來這裏會感到舒服自在，在三藩市已住了4年，基本上已是第2個家，所以在此封王的感覺很特別。這個球場也打過不下10次，當然果嶺的斜度還是要看的。」

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The only hiccup of the day for Collin Morikawa. 😂 Posted by PGA TOUR on Sunday, 9 August 2020

COLLIN MORIKAWA ARE YOU FREAKING KIDDING ME??? This is the shot of a lifetime and he’s 23 years old 🔥😂⚠️🚀 pic.twitter.com/rOSaHsDJJo — Rory Tracker (@RMcIlroyTracker) August 10, 2020