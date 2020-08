高球：有片｜美籍日裔新星一擊即中首奪大滿貫　看齊活士麥伊萊　 (14:30)

森川以並列第3進入今早最後一回合,前9洞表現平穩,後9洞更打出驚人表現,包括在第14洞第3桿打上果嶺直入,以及在標準為4桿的第16洞,離洞294碼一桿打上果嶺,再推桿7呎完成,捉到老鷹。他最終全日沒有球洞超出標準桿數,打出低標準6桿的64,總成績267桿,兩桿力壓原本領先的前一哥德斯汀莊遜及英籍名將保羅基斯,在三藩市夏丁公園高舉其首個大滿貫錦標,終犯下全日唯一的新手錯誤,跌下獎盃蓋。

賽前世界排名第12的森川去年才轉職業,之前26次已贏出過兩場PGA巡迴賽,最終以23歲之齡首次贏得PGA錦標賽,亦追平尼克勞斯、活士及麥伊萊的賽事紀錄。他在賽後與同為職業高球手的女友Katherine Zhu擁吻慶祝,稱自己把握到主場優勢:「我來這裏會感到舒服自在,在三藩市已住了4年,基本上已是第2個家,所以在此封王的感覺很特別。這個球場也打過不下10次,當然果嶺的斜度還是要看的。」

