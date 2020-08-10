歐聯｜馬體會出征前兩球員確診 爆疫勢礙出征8強 (11:13)

馬體會公布93名個病毒測試中，有兩人結果呈陽性反應。《阿斯報》及《馬卡報》均指兩人是球員，現時在家中隔離。球隊原定今日出發到歐聯復賽中立場里斯本，因為要等待完整病毒檢查結果，要押後至明日，也未知能否補選球員，不排除更多人會在周五凌晨對RB萊比錫時缺陣。

馬體會在5月初，西甲重開前的首階段復操，已有左後衛雷蘭洛迪等10人曾感染新冠肺炎。

根據歐洲足協的復賽指引，如球隊有球員染疫，只有以下兩個情况才可要求賽事改期，分別是球隊被當地政府強制隔離，或是沒有13名健康的球員（需包含一名門將）可上陣。

另一支西甲球隊巴塞隆拿的球星美斯，據報因上仗對拿玻里足踝受傷，今明兩日缺操，但料可趕及周六凌晨對拜仁慕尼黑時上陣。

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