歐聯｜美斯領巴塞淘汰拿玻里　累積攻破35隊大門再添紀錄 (15:45)

巴塞由中堅基文迪朗格勒頂入角球，打開紀錄，但精彩一幕出現在23分鐘，美斯右路殺入禁區，一連扭過數名對手，即使失去平衡，仍在跌低前左腳妙射遠柱入網。其後美斯再破網，但被判犯手球在先，但在上半場補時階段博得12碼，由蘇亞雷斯操刀中鵠；拿玻里則在完半場前，由恩斯治尼射入極刑拉近比數。

拿玻里是第35支在歐聯被美斯攻破大門的球隊，宿敵基斯坦奴朗拿度（C朗）和魯爾同以33隊，在歐聯史上並列第2。美斯今屆累計54次成功盤球，拋離第2位的高華鍚20次。

巴塞連續13季打入歐聯8強，下輪對手為同晚大勝車路士4：1的拜仁慕尼黑，拜仁兩回合計以7：1晉級。羅拔利雲度夫斯基梅開二度，亦先後助攻比列錫和哥倫天杜利素，直接參與拜仁兩回合全部7個入球，以13球領前射手榜。「羅拔仔」在歐聯上陣共87場入66球，進佔歐聯史上射手榜第4位；而今季在各項賽事共入52球，亦是今季歐洲五大聯賽之冠。

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