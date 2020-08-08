【F1】保達斯壓黑帝再為平治包辦頭排　賽點替工侯根保搶得第3 (22:31)

FIA前晚就賽點違規收購平治的煞車通風部件（Brake Duct）設計，判罰總成績扣15分及40萬歐元（約366萬港元），但繼續容許賽點今季使用相關部件，引起多隊嘩然。FIA方面表示已收到5隊的上訴通知，其中賽點以外的4隊均要求更重判罰。

至於今晚上演的第2場英國站排位賽，平治車手保達斯及咸美頓繼續包辦頭兩排起步，賽點後備車手侯根保頂替確診新冠病毒的佩雷斯出賽，最後意外力壓紅牛的韋斯塔本得第3。侯根保有望在第178場出賽，打破之前未曾贏過分站前三的尷尬紀錄。輪胎供應商倍耐力表示本周胎壓及車胎軟硬度與上周不同，可避免連環爆胎事件重演，但拒絕就輪胎壽命定下圈數上限。

世界電單車錦標賽（MotoGP）明晚在F1賽前上演捷克站，總成績領先的SRT車手昆達拿路最後關頭炒車，令今季轉投Avintia的薩高喜獲正賽頭位起步。Pramac的巴拿亞在練習賽撞車後右膝骨折，手術後與Honda的世界冠軍馬昆斯缺陣今站。

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