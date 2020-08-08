【歐聯】巴塞迎拿玻里誓避免四大皆空　施迪安為帥位而戰 (22:00)

巴塞在今季西甲屈居皇家馬德里之後，盃賽亦未能奪標，歐聯再出局便會四大皆空。施迪安在年初接手巴塞，未能扭轉球隊弱勢，加上一直有傳不得球員歡心，會被問責。有記者向布斯基斯問及主教練前途時，他給予一個假設性答案，暗示這關乎球隊歐聯成績：「這由球會決定，不過如果施迪安之後繼續領軍，對球隊來說是好兆頭，因為這證明我們在歐聯表現不俗。」

巴塞在歐聯16強首回合落於下風，但憑基沙文取得作客入球，與拿玻里打和1：1，力爭連續12季晉級8強仍樂觀。施迪安表示自己繼續備戰，沒考慮帥位安危。基沙文、基文迪朗格勒及朗奴阿羅約均傷癒，今仗候命，但在布斯基斯及維達爾停賽下，名單仍只得13名一隊球員，施迪安稱奧士文尼迪比利已復操。中場艾法美路亦終於歸隊，有報道指他向球會示好，或因中場荒可在下周上陣，亦有傳他只是回去處理解約。

客軍拿玻里則有隊長恩斯治尼傷癒隨隊，但是否正選上陣，意媒指主帥加度素要臨場才能決定，艾利夫艾馬斯或頂上。有傳羅馬翼鋒辛基斯安達將轉投拿玻里，意味老將荷西卡利祖或是役最後一次為淺藍軍披甲。

德甲冠軍拜仁慕尼黑則會在另一場迎戰車路士，首回合領先3：0下出線形勢大好。中場湯馬士梅拿或第112次於歐聯上陣，追平前隊長拿姆的德籍球員出場紀錄。車路士則公布翼鋒基斯甸普列錫養傷6周，包括他在內，客軍有佐真奴費路等8將停賽或受傷缺陣，晉級需要奇蹟。另外，英國廣播公司（BBC）報道，車路士翼鋒韋利安決定約滿離隊後，轉投同市宿敵阿仙奴。

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