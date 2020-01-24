【歐聯】兩大名帥惺惺相惜　哥帥賽後坐冰桶與施丹對談　華拉尼為出局自責 (18:00)

曼城藉皇馬守將華拉尼兩度嚴重犯錯，造就史達寧攻入在「藍月」第100球，以及加比爾捷西斯繼首回合後再建功，加上中場奇雲迪布尼交出9次創造入球機會的紀錄，終在主場勝2：1，兩回合計4：2淘汰近6季4奪歐聯的皇馬。曼城鋒將「主耶穌」捷西斯成今輪關鍵人物，他在首回合亦博得皇馬隊長沙治奧拉莫斯領紅，次回合停賽。「主耶穌」亦成相隔17年來，首個球員在歐聯兩回合都攻破皇馬大門。

賽後哥迪奧拿歸功這名巴西隊前鋒：「出色球員必須在大賽交出表現，他在這兩仗就展示出一己之力替球隊取勝。」被問到賽後與施丹的詳談內容，哥帥僅稱只是祝賀對方在西甲封王，並笑言希望有朝一日可約對方晚餐再談。

施丹過去在皇馬3季均能高舉歐聯獎盃，如今首次在歐聯淘汰賽失利，賽後表示心服口服：「球隊已竭盡全力，但不敵踢得更出色的球隊，我們必須接受結果，亦應恭喜對方值得晉級。」輸波罪人華拉尼亦自責：「輸波原因在我，我要為此負責，也為隊友感難過。」皇馬連續兩季歐聯16強止步，隊長拉莫斯在兩場次回合都因停賽未能上陣。

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