【歐聯】C朗破入球紀錄難阻祖雲出局　10年來首度緣盡歐聯8強 (15:58)

祖雲達斯首回合落後一球，今仗早段先失球，被里昂鋒將迪比射入12碼陷劣勢，須連入3球才可出線，此時C朗挺身而出，完半場前入極刑扳平，換邊後再勁射世界波反超前，但遲遲未能攻入第3球，保羅戴巴拿後備入替僅13分鐘，更拉傷舊患再傷出，最終這支意甲盟主今仗贏波仍要出局。里昂主帥魯迪加西亞笑言，今仗是他執教生涯最開心的失利。

35歲的C朗今季各賽事上陣46場入37球兼5次助攻，加盟祖雲兩季以來更包攬球隊在歐聯淘汰賽階段的全部7個入球，但結果反映他獨力難支。賽後各界將矛頭指向主帥沙利領軍不力，多份意大利體育報章頭版指出，沙利需引咎請辭，球迷們亦到球會社交網留言「#SarriOut」。球會主席艾里尼賽後則肯定沙利贏得意甲冠軍的功勞，但承認球隊平均年齡偏高，將全面審視狀况。

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