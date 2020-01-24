【歐聯】皇馬征曼城爭反勝　施丹指巴利拒絕上陣　拉莫斯近2年六度缺席歐戰球隊輸5次　 (22:39)

曼城vs.皇家馬德里 now643台、有線616/656台、無綫myTV Super 303台 周六凌晨03：00直播

施丹說：「很多事情已說過，球會與球員需互相尊重。可是，我定要說，巴利不想比賽。」施丹又補充謂，這名威爾斯翼鋒不會披甲的原因是私人事件，而非技術上的問題。然而有報道指出，由於巴利相信今仗不會獲派上陣，故此索性拒絕遠征。

巴利與施丹近年交惡已非秘密，後者今季開咧前更表明希望巴利離隊，而巴利去夏也差點轉到中超發展，但當皇馬知道無法取得轉會費後，巴利遂被迫留下。西甲於6月復賽後，巴利只曾上陣兩次，至今在聯賽和歐聯共上陣19次，入球和助攻各有2次。

另外，皇馬隊長沙治奧拉莫斯此役雖停賽，但仍與隊友一起前往英格蘭，據統計，這守將過去兩年缺陣6場歐戰，皇馬落敗5次，勢成曼城的喜訊，而首回合一傳一射帶領「藍月」勝出的中場奇雲迪布尼，賽前第三度獲選為球隊年度最佳球員，或已為球隊注入強心針，但其隊友艾利加西亞拒絕簽新約。據報這名19歲的西班牙籍後衛很可能回巢巴塞隆拿。

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