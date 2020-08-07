【歐聯】傳祖雲達斯出局即被炒　沙利：不認為管理層如此業餘 (21:40)

祖雲達斯vs.里昂 now644、有線601/661台 周六凌晨03:00直播

祖雲達斯於2月27日的歐聯16強首回合作客0：1負里昂，時隔逾5個月返主場迎次回合。縱然沙利今季首領祖雲即蟬聯意甲，但近8仗只取兩勝，令這名61歲意大利籍教頭，賽前再被問及如出局將會下台的傳聞，惟他堅決否認：「我從未想過這場是我在祖雲達斯的最後一場比賽，相信旅程會繼續，我不認為球會管理層會這麼業餘。」

陣容方面，沙利透露前鋒保羅戴巴拿雖已復操，但能否上陣仍要跟隊醫商量，並點名另一主將基斯坦奴朗拿度（C朗）休息數天後已回復佳態，可強勢出戰。意媒報道，C朗將聯同希古恩攻堅，基迪拉及杜格拉斯哥斯達則缺陣。C朗在社交網發相，顯示再次鏟青頭髮，面帶笑容兼竪起拇指，寫上「美好的（歐聯）比賽要回來了」，對收復失地充滿信心。

對手里昂亦有鋒將迪比傷癒復出，有望跟荷蘭隊隊友馬菲斯迪歷特鬥法。里昂主帥魯迪加西亞過去曾執教羅馬，對意甲球會並不陌生，他認為今仗勝負為五五之比：「通常勝出首回合的球隊會更容易晉級，但考慮到對方實力和目前情况，我認為雙方晉級機會是均等。我留意到他們防守沒之前般穩固，我們會利用這一點製造缺口。」

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