【F1 70周年紀念賽】賽點煞車部件違規被扣15分兼罰款 佩雷斯染疫未癒 侯根保續戰 (18:49)

RP20今年多個零件均購自平治的去年戰車，因此被坊間稱為「粉紅平治」。惟煞車通風部件（Brake Duct，BD）在今年賽例訂明需自行研發，雷諾在復賽後作投訴，FIA聆訊後稱，RP20的前輪BD在曾應用在去年的RP19上，但後輪BD則沒有，認為賽點難以辯稱現有的設計，是之前的改良版，加上他們是今年1月6日才由平治接收全套BD，裁定相關設計的原創來自平治，賽點違規，被罰車隊總成績扣15分及40萬歐元（366萬港元），但佩雷斯及另一車手史度爾的積分則不會被扣。

然而，FIA指不可能令賽點自行忘記BD的設計所學，或不以此為基礎下重新研發，容許他們今季餘下賽事續用相關設計。賽點方面可就判決在24小時內上訴。

佩雷斯上周在英國站賽前確診新冠肺炎，侯根保臨陣壞車而未能比賽，但他本周末再有一次出賽機會。至於與賽點共用後備車手的麥拿侖，在今場以70周年紀念賽名義舉辦的第2站，將有前印度力量車手迪雷斯達主場候命。

另外，電動方程式今晨上演柏林的第2站比賽，鈦麒車隊（DS Techeetah）葡籍車手達哥斯達連續3站排頭位兼勝出，剩餘4站下總成績領先68分，首奪總冠軍在望。

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