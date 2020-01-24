【歐霸】盧卡古累積30球平伊度奧紀錄　國米闖8強　干地欣喜艾歷臣復蘇 (20:28)

兩名前英超兵盧卡古和基斯甸艾歷臣分別在33和83分鐘「士哥」，令於76分鐘有前鋒佐治摩連拿射失12碼的基達菲，淨吞兩蛋而回。盧卡古賽後成為伊度奧、迪亞高米列圖及朗拿度後，首個單季入30球里程碑的國米球員。盧卡古亦平了紐卡素名將舒利亞在2005年，締造的連續8場歐協盃建功紀錄。基達菲教練波達拉斯總結敗因：「兩軍分野很大，只是一個盧卡古的身價，便等於我們全隊。」盧卡古去夏以8000萬歐元（約7.35億港元）轉會費，由曼聯過檔國米。

另外，艾歷臣今年初由熱刺加盟後表現一般，國米教練干地賽後為他護航：「我為他興奮，就像所有的國米球員般。突然間，他一切都順利起來。他明白我的部署全是為了球隊，亦立即投入比賽，入了重要一球。他是國米的一部分，他正在適應球隊。」艾歷臣此役於82分鐘上陣，1分鐘後便取得個人第2個歐霸入球。

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