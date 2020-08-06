【英超】阿仙奴疫下裁55人　著名球探被炒　曾促成法比加斯加盟 (19:10)

阿仙奴足球總監辛尼希聯同行政總監雲基森在官網發表聲明，表示預期下季初都會繼續閉門作賽，收入將持續下降，已盡力保護職員的工作和基本薪酬，但為達收支平衡，不幸地已到需裁減55人的地步，有關建議將作30日諮詢期：「我們明白這會令敬業的員工感不安和艱難，但最終目的是確保這間球會能夠繼續向前，在疫情過後有足夠資源，在聯賽保持競爭水平，爭取重返歐洲頂級賽事。」

兵工廠球員4月時曾承諾減薪12.5%，以確保職員不被解僱，據報此事引起多名球員不滿，計劃約見球會高層。而奪得足總盃得以下季參加歐洲賽後，球員減薪幅度將減少至5%。

《每日郵報》報道被解僱的55名職員，包括首席國際球探卡治高、英籍球探彼德奇勒，以及負責招聘工作的麥達莫。50歲的卡治高於1997年起已任職阿仙奴球探，西班牙籍的他代表作是促成球會從巴塞隆拿簽入法比加斯，據報多宗西班牙球員轉會如雷耶斯、辛迪卡索拉、比利連，甚至現任領隊阿迪達，他都有份參與。去年升任首席球探的他，今季亦為兵工廠簽入兩名潛質小將馬天尼利及威廉沙列巴。

阿仙奴繼去年初有球探主管米斯連達離任後，如今再失多名資深球探。報道指出，兵工廠轉會策略方針近年已有所改變，減少投放資源藉球探發掘球星，近兩季倚重透過經理人推薦簽入球員，與技術總監伊度關係良好的經理人，除了促成後衛大衛雷斯的轉會，最近傳聞的韋利安及菲臘比古天奴，亦屬該經理人的客戶球員。因此，有英國傳媒也指出，裁員不會影響阿仙奴新一季的增兵計劃。

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